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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 23日 星期四 12:52 BJT

希腊总理赢得议会对第二轮改革计划的支持

希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。这份改革计划包括司法和银行业改革。希腊议会300个议员中，有230个议员投票支持该计划，归功于亲欧反对政党的支持。路透

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