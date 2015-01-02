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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 2日 星期五 14:09 BJT

现代-起亚汽车预计今年全球销量增速为12年来最慢

韩国现代汽车及其关联企业起亚汽车计划2015年实现全球销量增长2.5%，产能制约以及市场复苏疲弱将使两家企业的扩张速度降至12年来最慢。路透
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