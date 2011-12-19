全球经济危机四伏 2012年或将更难驾驭

路透伦敦12月15日电（记者 Peter Apps）---古代雅玛人给2012年赋予了特殊意义，或许世界将就此终结。这在当下节日季节带来了末日文化热。

你无需相信明年是世界末日，但依然可以意识到明年全球经济面临的政治风险在近代历史上范围都是最广的。

许多大国将进行选举和领导层换届、欧洲危机、中东局势动荡，经济困局加剧，将会令世界各地骚乱和抗议活动迭起，也会使2012年如同2011年一样动荡不安，甚至还会更有过之。

今年年底似乎还可能有更多坏消息传来，欧元担忧、以色列可能攻打伊朗，这些可能令金融市场和决策者在步入新的一年时如履薄冰。

三年多前的雷曼兄弟（Lehman Brothers）破产，引发了自大萧条以来最严重的金融动荡，经济乱局料引发政治动荡，并可能演变成一个具有破坏性的反馈圈。

从食品价格上涨到发达国家经济形势恶化等经济方面的压力，是2011年许多政治新闻的核心。随着这些压力的加剧，政治波动、僵局、对抗及冲突--不论是国内还是国际--大有恶化之势。

伦敦风险咨询公司Control Risks全球事务分析师伍德（Jonathan Wood）称，"形势好转前还会变得更糟。看看今年发生各种事件的驱动因素，会发现这些因素都还存在，其中的许多经济因素仍在放大。"

美国、法国和俄罗斯的总统选举，以及中国领导人的换届，这些令不确定因素增多，使政治领导人在谋求妥协和推动政策选择时变得难上加难。

政治僵局增多

许多分析人士警告称，在全球最需要领导人的时候，选举和领导人换届会使政治僵局风险增加。美国国会"超级委员会"未能就如何削减预算赤字达成一致，也许就是许多国家将上演类似一幕的征兆。

许多分析家认为，高居2012年风险排行榜之首的是尚未解决的欧元区主权债务危机。

如果欧元区要渡过眼下难关，其成员国将要面对痛苦的经济调整和政治改革。上周的布鲁塞尔峰会，已是欧盟陷入持续两年之久的危机以来召开的第16次峰会，被一些人视为挽救欧元的最後机会。

最糟糕的可能是，2012年欧元区将出现一系列的违约、银行挤兑和国内骚乱，全球经济遭遇的猛烈冲击将比2008年更甚则不在话下。

不过，许多人相信欧元最终将存活下来，不过在德国和希腊等完全不同的经济体之间寻求调和的过程中，肯定将经历巨大痛苦。

野村（Nomura）首席政治分析师牛顿（Alastair Newton）称，"最大的单一风险明显是欧元区，但这可能也是最容易弄清楚的风险。"

至于其他，中东仍是值得关注的最重要地区，潜藏着可能影响全球经济的风险。

冲突和骚乱不断

在一些西方支持的阿拉伯统治者倒台後，美国从伊拉克撤军被视为西方大国在他们主导约200年的中东影响力逐渐减弱的最新迹象。

导致的结果是，像土耳其、沙特、伊朗等该地区强国似乎日渐公开对抗。

政治风险咨询公司Wikistrat的首席策略师巴奈特（Thomas Barnett）称，"该地区更大的变数是以色列可能攻打伊朗的核设施等。"他指出，不论是以色列还是伊朗，他们的领导人似乎都不愿让步。

即使全球可以避免中东战争或欧元区瓦解的破坏性冲击，但许多分析人士还是担心，全球的政治事务和政策决策会变得愈加困难。

随着经济增长放缓，失业率不断攀升，绝大多数分析人士认为，发达国家和发展中国家所面临的社会动荡风险会继续加剧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。