版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 2日 星期五 12:06 BJT

2015年俄罗斯、意大利和英国将面临债信评级重估

俄罗斯的债信评级可能在1月降至“垃圾级”，3月底意大利的债信评级将接受至关重要的评估，英国评级在选举后也将受到重新评价。这些都是欧洲2015年债信评级的重要日期。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐