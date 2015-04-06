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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 6日 星期一 10:57 BJT

美国电商新星ShopRunner意在中国大展宏图

美国电子商务新兴公司ShopRunner成立仅五年，随着用户数冲高，或许能够吸引更多重视便利及经验甚于省钱的客户，同时也利用与阿里巴巴的合作关系，协助更多美国零售商向中国中产阶级销售产品。目前有多家美国电子商务公司与阿里巴巴和其关系企业支付宝合作，以协助美国零售商与中国接轨，而ShopRunner是其中之一。路透
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