全球贸易2017年有望扩张2.4% 但经济和政策存在高度不确定性--WTO

路透日内瓦4月12日 - 世界贸易组织(WTO)周三称，全球贸易今年有望扩张2.4%，但经济和政策走向存在“高度不确定性”，特别是在美国。

WTO称，今年贸易增幅预估区间从9月预估的1.8-3.1%调整为1.8-3.6%，并称政府政策不明确有“遏制”贸易活动的风险。

“我们应当将贸易视为经济难题解决方案的一部分，而不是问题的一部分，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)表示。

“整体上谨慎乐观，但贸易增长仍然脆弱，有很大的下档风险。很大一部分不确定性来自政治方面，”他在记者会上表示。

他说，全球必须“坚持抵制树立新贸易壁垒的行为”。

因为对经济复苏的预测过于乐观，过去五年来WTO屡次修正初估值。

2016年，全球贸易以“通常的低速”增长1.3%，这是金融危机以来的最低增速，甚至未能达到去年9月修正后的估值1.7%。

“全年的疲弱表现主要是由于新兴市场明显放缓，去年新兴市场的进口基本陷于停滞，进口量几乎没有增长，”阿泽维多说道。

WTO的最新分析预计，2018年全球贸易增速将介于2.1%-4%之间。

“通胀上升导致利率提高和财政政策收紧，为抑制贸易而实行的措施都会在未来两年阻碍贸易以更快的速度增长，”WTO警告称。

“如果政策制定者企图利用对进口严格设限来解决国内失业问题，贸易非但无助于提振经济成长，甚至可能对经济复苏构成拖累，”阿泽维多在一份声明中称。

在被记者问及特朗普领导下的美国政策时，阿泽维多称，他期待新的美国贸易代表办公室(USTR)最终敲定。

“我们在等新的贸易团队切实就位，期待新的USTR最终确定，这样我们就能进行更有意义的对话。我们仍在等待观察美国的贸易政策本身如何运作。”

阿泽维多对即将进行的法国大选不予置评，但表示“不确定性对投资带来冻结效应，因此令经济成长及产出停滞。”(完)