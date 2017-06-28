德国总理默克尔在G20峰会前就贸易问题发出安抚语调

路透柏林6月27日 - 德国总理默克尔周二称，全球贸易并非零和游戏，她将寻求建立一项基于规则的贸易体系，该体系令各方都获益。这是她下周20国集团(G20)领导人峰会召开之前发出的安抚语调。

默克尔下周将在汉堡峰会上招待G20领导人。贸易问题料将是此次峰会上分歧最大的议题之一。默克尔并称，德国的巨大贸易顺差部分归因于她无法施加影响的因素，即欧洲央行的宽松货币政策和能源价格。

“我对全球化的愿景是，在一个全球和相互联系的世界，我们需要一项基于规则的贸易体系，在这个体系中所有各方都能获益，”默克尔说，“也有人将全球化理解为有赢家就有输家，就像零和游戏一样，但我不这样认为。”(完)