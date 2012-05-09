旅游精选：世界十大最丑建筑

路透5月4日电---《纽约时报》近期一篇文章再度掀起外界长期以来的争论，即丑陋建筑是否因其历史重要性而值得保留。在线旅游顾问Trippy.com的员工和游客对此事或许尚未定论，但他们肯定能告诉大家哪些建筑榜上有名。以下是他们认为的世界十大最丑建筑，具体内容不代表路透观点。

1. 埃德加·胡佛大厦（联邦调查局总部），华盛顿哥伦比亚特区

座落在市中心、建於1970年代的这座沉闷的庞然大物，几乎无法避免被列为最丑建筑的命运。有关FBI总部或将易地的传言在华盛顿广为流传，它的日子也许将屈指可数了。

2. 摇滚名人堂与博物馆，俄亥俄州克里夫兰市

就连建筑师本人都对这座建筑感到不满意。建筑完工後，失望的贝聿铭承认建筑缺乏协调感。

3. 夏普设计中心，加拿大多伦多

尽管有人认为这座建筑具有创新性，但是也有人觉得无法忍受。该建筑的外表是一块黑白相间的方格子架在一些铅笔状的斜柱子上，看起来像是填字游戏爱好者的所爱，这栋建筑实际上是安大略艺术设计学院的一部分。

4. 青山制图专门学校（Aoyama Technical College），日本涩谷

看到变形金刚、油井或螺旋状石头时，你会想到什麽呢？现在你有答案了。该建筑通过杂乱无序来阐释一种新秩序。

5. 吉赛尔图书馆，加州大学圣地亚哥分校

该图书馆堪称是迄今野蛮主义的最佳典范之一，这绝非恭维。该建筑以 Audrey and Theodor Geisel命名，要是捐助人自己来设计，可能会漂亮许多。

6. 大象塔，泰国曼谷

我们并不觉得这栋建筑的设计有多糟，反之还很喜欢其隐含的幽默感。但施工者不用心，让这个本来很好玩的设计理念从养眼变得碍眼。

7. Epi公寓，华盛顿州西雅图市

偶尔离奇一下我们都能接受，但将一堆近乎吓人、看着又很锋利的金属材料放到一个平淡无奇的建筑上，我们实在看不出这对原建筑能有啥提升的。该栋建筑的网站在介绍建筑本身时也是大言不惭，称其为“宇宙中心的中心”。

8. 川普大楼，纽约州纽约市

这座大楼是在上个世纪80年代初建成的，被看作当时的标志性建筑，而这也正是问题之一。外观平淡呆滞，里面却让人眼花缭乱，这座过时的建筑通常只有游客前去参观，真正的纽约人几乎避之不及。

9. 像素大厦，澳大利亚墨尔本

该建筑虽然体现了碳中性理念，但要多少个奥运会吉祥物徽章才能建成一座这样的建筑？该建筑的很多优点确实令人欣喜，但要能别这麽花哨就好了。

10. 皇家国家剧院，英国伦敦

是的，莎士比亚曾写过“世界是个大舞台……”的诗句，但要是他活着看到1970年代，他可能就不会这麽写啦。虽然我们喜欢这座剧院的理念以及在这里进行的世界级表演，但对这栋建筑却无法产生这样的情感。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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