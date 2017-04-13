世行维持亚洲发展中地区今年增长预测不变 央行政策存风险

路透新加坡4月13日 - 世界银行维持东亚和太平洋发展中地区2017年经济增长预估不变，但表示该地区容易受到全球贸易急剧放缓或金融环境收紧的冲击。

位于华盛顿的世界银行预测，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区2017年经济增长6.2%，较去年6.4%的增速有所放缓。世行预测2018年该地区增长进一步减慢至6.1%，去年10月时预测增长6.0%。

世行在周四公布的最新东亚和太平洋经济报告中称，“亚太发展中地区的增长预计保持强韧，因为包括公共投资和民间投资在内的内需继续保持活跃，并受到日趋强劲的外部需求支撑。”

“不过，全球及地区性的脆弱因素意味着，本次预测的该地区乐观增长前景和减贫将面临较大风险。”

世行维持对中国2017年和2018年的经济成长率预估在6.5%和6.3%不变。

世行称，随着生产者物价的上升和大宗商品价格预期中的复苏，消费者物价上涨的压力将增大，这意味着东亚地区国家需要调整他们的宽松货币政策。

世行称，印尼或需要对其货币宽松周期进行控制，而菲律宾必须准备好调整政策，以因应通胀压力的上升。

此外，全球贸易或者是中国对外贸易的任何突然放缓，都会给该地区的成长前景带来风险。

“全球贸易的大幅放缓，不管是源于全球保护主义压力攀升，还是受累于全球活动的意外疲弱，都将对东亚地区多数经济体造成负面影响。”

世行还补充道，在美国正常化货币政策之际，如果全球金融条件的收紧幅度快于预期，东亚地区的经济韧性就将遭受考验。(完)