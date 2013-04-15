表格：世界银行调降中国和印尼2013年经济增速预估

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透新加坡4月15日 - 世界银行周一在东亚及太平洋地区经济形势最新报告中，调降中国和印尼2013年经济增速预估，但调升马来西亚和泰国经济增速预估。
以下为世界银行最新的经济预测(括号内为2012年12月的预测),单位%.
2012 2013 2014
(实际)
东亚 5.8 6.5 (-0.1) 6.7 (+0.1)
发展中东亚国家 7.5 7.8 (-0.1) 7.6 (-)
中国 7.8 8.3 (-0.1) 8.0 (-)
印尼 6.2 6.2 (-0.1) 6.5 (-0.1)
马来西亚 5.6 5.1 (+0.1) 5.4 (+0.3)
菲律宾 6.6 6.2 (0.0) 6.4 (0.0)
泰国 6.4 5.3 (+0.3) 5.0 (+0.5)
越南 5.0 5.2 (-0.3) 5.7 (-)
柬埔寨 7.3 7.0 (+0.3) 7.0 (-)
斐济 2.1 2.2 (-) 2.3 (-)
老挝(寮国) 8.3 7.6 (+0.1) 7.7 (+0.2)
蒙古 12.3 13.0 (-3.2) 11.5 (-0.7)
缅甸 6.3 6.5 (-) 6.6 (-)
巴布亚新几内亚 8.0 4.0 (-) 7.5 (-)
所罗门群岛 3.7 4.0 (-) 4.0 (+0.7)
东帝汶 10.6 10.4 (+0.4) 10.2 (+0.2)
除中国外发展中东亚国家 6.2 5.7 (-) 6.0 (+0.2) (完)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)