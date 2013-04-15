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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:38 BJT

表格：世界银行调降中国和印尼2013年经济增速预估

路透新加坡4月15日 - 世界银行周一在东亚及太平洋地区经济形势最新报告中，调降中国和印尼2013年经济增速预估，但调升马来西亚和泰国经济增速预估。

以下为世界银行最新的经济预测(括号内为2012年12月的预测),单位%.

2012 2013 2014

(实际)

东亚 5.8 6.5 (-0.1) 6.7 (+0.1)

发展中东亚国家 7.5 7.8 (-0.1) 7.6 (-)

中国 7.8 8.3 (-0.1) 8.0 (-)

印尼 6.2 6.2 (-0.1) 6.5 (-0.1)

马来西亚 5.6 5.1 (+0.1) 5.4 (+0.3)

菲律宾 6.6 6.2 (0.0) 6.4 (0.0)

泰国 6.4 5.3 (+0.3) 5.0 (+0.5)

越南 5.0 5.2 (-0.3) 5.7 (-)

柬埔寨 7.3 7.0 (+0.3) 7.0 (-)

斐济 2.1 2.2 (-) 2.3 (-)

老挝(寮国) 8.3 7.6 (+0.1) 7.7 (+0.2)

蒙古 12.3 13.0 (-3.2) 11.5 (-0.7)

缅甸 6.3 6.5 (-) 6.6 (-)

巴布亚新几内亚 8.0 4.0 (-) 7.5 (-)

所罗门群岛 3.7 4.0 (-) 4.0 (+0.7)

东帝汶 10.6 10.4 (+0.4) 10.2 (+0.2)

除中国外发展中东亚国家 6.2 5.7 (-) 6.0 (+0.2) (完)
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