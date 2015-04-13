表格：世界银行调降2015年中国及东亚发展中经济体的增长预估

路透新加坡4月13日 - 世界银行下调对东亚和太平洋发展中地区及中国2015年经济增长预测，并警告称全球不确定性可能带来“严重”风险；这些不确定因素包括美元升值和美国加息。

以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2014年10月预测的变动百分点)

2014 2015 2016

(实际)

东亚及太平洋地区 6.0 6.0 (-0.1) 6.0 (-0.1)

东亚及太平洋发展中地区 6.9 6.7 (-0.2) 6.7 (-0.1)

中国 7.4 7.1 (-0.1) 7.0 (-0.1)

印尼 5.0 5.2 (-0.4) 5.5 (-0.1)

马来西亚 6.0 4.7 (-0.2) 5.0 (0.0)

菲律宾 6.1 6.5 (-0.2) 6.5 (0.0)

泰国 0.7 3.5 (0.0) 4.0 (0.0)

越南 6.0 6.0 (+0.5) 6.2 (+0.4)

柬埔寨 7.0 6.9 (-0.6) 6.9 (-0.3)

老挝(寮国) 7.5 6.4 (0.0) 7.0 (0.0)

缅甸 8.5 8.5 (0.0) 8.2 (0.0)

蒙古 7.8 4.4 (-1.8) 4.2 (-1.9)

斐济 3.8 2.5 (0.0) 2.4 (-0.1)

巴布亚新几内亚 7.5 16.0 (-4.0) 5.0 (+1.0)

所罗门群岛 0.1 3.5 (0.0) 3.5 (0.0)

东帝汶 6.6 6.8 (-0.9) 6.9 (-1.7)

除中国外发展中东亚国家 4.6 5.1 (-0.2) 5.4 (+0.1)

东南亚国家联盟(ASEAN) 4.4 4.9 (-0.1) 5.1 (0.0)

东亚及太平洋地区包括东亚和太平洋发展中地区以及香港、韩国、新加坡和台湾这些新兴工业化经济体。(完)