亚洲经济: 世行上调东亚前景预估,称中国2013年经济将增8.4%

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
**货币政策与QE3**
尽管亚洲国家政府在面临经济冲击时普遍具备扩大支出的余地,但世行警告称,若进一步宽松货币政策,可能不利于通胀控制.
"在印尼、菲律宾和泰国,当前的政策利率低于泰勒法则暗示的利率,表明货币政策已经相当宽松.相应地,这些国家应限制进一步宽松政策,除非条件发生巨大转变."
"这尤其符合泰国的状况.该国的实质政策利率已经是负值."世行称.
泰勒法则认为,如果通胀率高于目标水平,或经济过热时,应当提高利率.
不过,世行对发达经济体的宽松货币政策给发展中经济体造成的热钱问题表示乐观,称量化宽松并不一定导致更多资本流入新兴亚洲市场.
"第一轮量化宽松的确引起热钱问题,但第二轮没有.而且,流入东亚和太平洋地区的资本包括外商直接投资(FDI),投资创造了就业并促进产能增长,"世行称.(完)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)