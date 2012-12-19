亚洲经济: 世行上调东亚前景预估,称中国2013年经济将增8.4%

**货币政策与QE3**

尽管亚洲国家政府在面临经济冲击时普遍具备扩大支出的余地,但世行警告称,若进一步宽松货币政策,可能不利于通胀控制.

"在印尼、菲律宾和泰国,当前的政策利率低于泰勒法则暗示的利率,表明货币政策已经相当宽松.相应地,这些国家应限制进一步宽松政策,除非条件发生巨大转变."

"这尤其符合泰国的状况.该国的实质政策利率已经是负值."世行称.

泰勒法则认为,如果通胀率高于目标水平,或经济过热时,应当提高利率.

不过,世行对发达经济体的宽松货币政策给发展中经济体造成的热钱问题表示乐观,称量化宽松并不一定导致更多资本流入新兴亚洲市场.