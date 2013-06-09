世行将继续发布遭中国等国反对的《营商环境报告》排名

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月7日（记者 Anna Yukhananov） - 世界银行周五表示，决定将会在《营商环境报告》（Doing Business）中对各经济体营商便利度进行排名。中国等国家对该报告表示不满，认为报告的排名对快速增长的发达经济体造成不公正的污蔑。

世行行长金墉（Jim Yong Kim）称，该行决定继续发布《营商环境报告》。报告对185个经济体营商便捷度进行比较。

世行继续发布营商便利度排名的决定，被视为接掌行长近一年时间的金墉将如何平衡理事会成员国竞争重点的风向标。

“世界银行推动包括《营商环境报告》在内的营商环境发展的工作，是我们消除贫困任务的核心工作，我们实际上希望这项工作能继续发展，”金墉在声明中说道。“我支持《营商环境报告》及报告对各经济体的排名。”

世行《营商环境报告》于2003年开始发布，由该行和国际金融公司（IFC）联合出版，是世行最受欢迎的的报告之一。

一些较小的发展中国家通常借助该报告向外部投资者展示本国营商环境的改善情况。该报告有助于督促政府官员推动有利于改善商业环境的调整，譬如削减投资商面临的繁文缛节。

据多位消息人士称，中国曾施压希望世行修改该报告，删除报告中的经济体排名，理由是该行不应该对旗下成员国进行排名。

中国在世行最新的《营商环境报告》中排名第91位，引发外界怀疑中国是因排名太低而反对该报告的。