美国应打破垄断世行行长职位的传统--尼日利亚财长

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿4月9日电(记者 Lesley Wroughton)---世界银行行长候选人、尼日利亚财长奥孔乔-伊韦拉(Ngozi Okonjo-Iweala)周一表示，美国应带头打破美国人长期把持世行行长的传统。
奥孔乔-伊韦拉表示，最能胜任这一职务的候选人才应该担任世行行长。
在接受世行董事会面试期间，奥孔乔-伊韦拉表示，她没有要求各国支持她，但敦促各国确保选举过程公开，唯才是举。
根据美国和欧洲达成的一份非正式协议，即国际货币基金组织（IMF）总裁由欧洲人出任，而美国人则掌管世界银行。
中国、印度和巴西等新兴经济体国家呼吁结束这种长期传统，要求在全球金融机构中拥有更多影响力。
竞争世行行长职位的候选人还包括前哥伦比亚财长奥坎波(Jose Antonio Ocampo)和美国总统奥巴马提名的韩裔美国医疗专家金辰勇(Jim Yong Kim)。
奥坎波和金辰勇将分别於周二和周三接受世行执行董事会的面试。
奥孔乔-伊韦拉在全球发展中心(Center for Global Development)和《华盛顿邮报》共同举行的一次活动上表示：“必须有人打破这一传统。因此，谁应该带头？我觉得应该是美国。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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