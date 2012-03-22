发展中国家角逐世行行长一职

路透华盛顿3月21日电（记者 Lesley Wroughton）---消息人士称，南非和巴西将分别提名尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）角逐世界银行行长一职。

世行行长一职长期由美国把持，美国拥有最大份额投票权，且料将取得多数发达国家的支持，因此可能最终还是会由一名美国人接任现任行长佐利克，佐利克计划於6月底任期期满後卸任。

二战後世界银行成立，就一直由美国人担任行长，另一国际金融机构--国际货币基金组织（IMF）总裁则长期由欧洲人担任。

美国尚未公开提名人选。提名将於本周五截止，美国政府表示将及时提名候选人。

消息人士称，巴西将正式提名目前在哥伦比亚大学任教授的奥坎波，南非则将提名伊维拉，後者曾任职世界银行。

巴西财政部国际关系事务负责人柯岑蒂（Carlos Cozendey）表示，奥坎波和伊维拉都是“优秀”人选，能参与角逐，表明发展中国家加强了协调。

“我们仍认为，遴选世界银行行长应能者居之，公开竞争有非常积极的效果。”柯岑蒂说道。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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