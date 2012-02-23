墨西哥央行行长称世行行长职位应公开竞争

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透墨西哥城2月22日---墨西哥央行行长卡斯滕斯（Agustin Carstens）周三表示，世界银行行长以及其他国际机构负责人职位应公开竞争，美国和欧洲不应对此感到恐惧。
去年卡斯滕斯曾角逐国际货币基金组织（IMF）总裁职位，试图挑战欧洲人把持该职位的局面，但未能成功。
世行行长佐利克将於6月卸任。卡斯滕斯表示，世行行长一职也不应一直由美国人担任。
但卡斯滕斯称他并未计划角逐世行行长一职。
新兴经济体在全球经济产出中所占比重超过一半，但在国际金融机构仍缺乏充分话语权。
“我不怀疑美国和欧洲有杰出人才，如果他们推举好的候选人，也有胜出的可能。重要的是开放竞争、公开辩论，确保最合适的人选来领导这些机构。”卡斯滕斯说。
奥巴马政府称将开放世行行长竞选程序，这是美国首次表明愿放松对世行的掌控。
目前为止，最热门的人选是两名美国人：美国国务卿希拉里和前白宫经济顾问、前美国财长萨默斯。但美国国务院坚持称希拉里不会出任世行行长。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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