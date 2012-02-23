墨西哥央行行长称世行行长职位应公开竞争

路透墨西哥城2月22日---墨西哥央行行长卡斯滕斯（Agustin Carstens）周三表示，世界银行行长以及其他国际机构负责人职位应公开竞争，美国和欧洲不应对此感到恐惧。

去年卡斯滕斯曾角逐国际货币基金组织（IMF）总裁职位，试图挑战欧洲人把持该职位的局面，但未能成功。

世行行长佐利克将於6月卸任。卡斯滕斯表示，世行行长一职也不应一直由美国人担任。

但卡斯滕斯称他并未计划角逐世行行长一职。

新兴经济体在全球经济产出中所占比重超过一半，但在国际金融机构仍缺乏充分话语权。

“我不怀疑美国和欧洲有杰出人才，如果他们推举好的候选人，也有胜出的可能。重要的是开放竞争、公开辩论，确保最合适的人选来领导这些机构。”卡斯滕斯说。

奥巴马政府称将开放世行行长竞选程序，这是美国首次表明愿放松对世行的掌控。

目前为止，最热门的人选是两名美国人：美国国务卿希拉里和前白宫经济顾问、前美国财长萨默斯。但美国国务院坚持称希拉里不会出任世行行长。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。