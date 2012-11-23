世行称各国将无一幸免遭受气候变化的影响

路透华盛顿11月18日电(记者 Anna Yukhananov)---世界银行在一份关于气候变化的报告中称，所有国家都将受到全球变暖的影响，但世界最贫困国家受打击将最重。

气候变化会带来食物短缺、海平面上升、飓风和乾旱天气。

在行长金墉(Jim Yong Kim)的领导下，世界银行采取了更为积极的立场，将应对气候变化纳入了发展目标。

金墉在周五的一场电话会议上对记者表示：“如果我们不应对气候变化问题，我们就永远无法消除贫困。这是当今对社会公正构成最大挑战的问题之一。”

这份名为《降低热度》(Turn Down the Heat)的报告强调，到本世纪末，地球温度上升4摄氏度将带来灾难性的影响。若现有政策不改变，未来很可能出现这种情况。

报告称，气候变化的影响已然存在：北冰洋极冰数量在9月份达到创纪录低点，过去十年发生在美国、俄罗斯等地的极端热浪和乾旱天气远超过基于历史记录作出的预期。

波茨坦气候影响研究所所长约翰·舍恩胡贝（John Schellnhuber）称，所有这些变化带来的整体效应可能更糟，而且人们或许无法适应一些不可预测的影响。该机构和气候分析研究所共同受世行委托，编写了上述报告。

他说：“如果你综合起来看，就像人体内的各器官分工协作一样，你会发现这种进退两难的局面在加速，而这不是我们希望发生的。”

金墉表示，97%的科学家承认气候变化的现实。

他在报告中写道，“我希望这份报告能促使我们行动起来。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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