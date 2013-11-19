极端气候引发的经济损失在过去十年间飙升

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透华沙11月18日(记者 Nina Chestney) -世界银行周一发布的一份报告称，过去十年，全球由极端气候事件造成的经济损失已增加至每年近2,000亿美元，且随着气候变化的恶化，这一数字看似有进一步增加的趋势。
联合国一科学家小组发出警告称，随着温室气体排放引发全球变暖，洪水、干旱和风暴等天气在下个世纪很可能会更严重。
世界银行可持续发展部副总裁雷切尔·凯特(RachelKyte)表示：“经济损失在日益增加，从1980年代的一年500亿美元，到过去十年中一年将近2000亿美元，其中有四分之三的损失是由于极端气候导致。”
“尽管你无法将任何单一的气候事件与气候变化联系起来，科学家们已发出警告称，如果气候变化没有得到遏制，极端气候事件的强度将会增加。”
再保险公司慕尼黑再保险 (MUVGn.DE)估计从1980年-2012年，灾害造成的报告损失共计3.8万亿美元，其中有74%为极端气候所造成。
强台风“海燕”此前在登陆菲律宾时造成逾3,900人死亡，“海燕”也是有记录以来最强劲的台风之一。
台风“海燕”让世人注意到气候变化的影响，恰好在11月11日-22日在波兰华沙召开的气候会谈前敲响警钟。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。