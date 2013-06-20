世界银行称是时候该停止气候变化争论了

路透伦敦6月19日(记者 Nina Chestney) - 世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)周三表示，全世界应停止就人类是否引起气候变化进行争论，应开始采取行动，阻止温室效应的继续上升。

金墉表示，有97%-98%的科学家认为，全球变暖真实存在，并由人类活动所引发。

金墉在伦敦对路透表示：“如果你不认同人类引发气候变化的科学理论，那么你不认同的不是人为气候变化，你不认同的是科学本身。”

“是时候该停止关于气候变化的争论了。”

上月进行的一项调查显示，大约4千份科学报告中有大约97%认为，引起气候变化的主要原因是人类。怀疑论者表示，该调查严重忽视了大量没有给出看法的报告。

全球各国政府已经同意将把全球温度的升幅控制到低于2摄氏度。

世界银行在周三的一份报告中以曼谷为例，称如果全球变暖继续，未来20年曼谷绝大多数地区都将被淹没。

金墉表示，随着极端天气事件的继续，公众关于气候变化的观念应该开始改变了。

他说，把缺乏国际协议作为不采取行动的借口是说不过去的。与此同时，应该鼓励任何协议或行动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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