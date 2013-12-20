世行行长称腐败问题是发展中国家“头号公敌”

路透华盛顿12月19日 - 世界银行周四表明抗击腐败的强硬立场，世行行长金墉（JimYong Kim）称，无论是在公共部门还是民间部门层面，腐败问题都是发展中国家的问题根源。

世行过去很少谈及腐败问题，因其试图保持远离政治的立场。但世行本周四表示，计划聘用更多擅长法治以及其他监管事务的专家。

金墉称，抗击腐败必须成为世行的工作重点。

他在一次小组会议上说：“腐败官员或商人每放进自己兜里1美元，就相当于从亟需医疗服务的孕妇手里偷走1美元。在发展中世界，腐败是头号公敌。”

这标志着世行较1990年代有了重大转变，当时腐败问题在世行是个禁忌，世行往往不愿在该问题上摆明立场。

前世行行长沃尔芬森（JimWolfensohn）在1996年一次演讲中重点提到了腐败问题，称腐败问题是各国必须攻克的“毒瘤”，尽管当时有人告诫他避开这个话题。

沃尔芬森在周四的讨论会上回忆道：“我当时说‘我为什么不能用毒瘤这个词？’有个顾问说，因为董事中有一半代表的是腐败国家。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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