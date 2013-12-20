世行行长称腐败问题是发展中国家“头号公敌”

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透华盛顿12月19日 - 世界银行周四表明抗击腐败的强硬立场，世行行长金墉（JimYong Kim）称，无论是在公共部门还是民间部门层面，腐败问题都是发展中国家的问题根源。
世行过去很少谈及腐败问题，因其试图保持远离政治的立场。但世行本周四表示，计划聘用更多擅长法治以及其他监管事务的专家。
金墉称，抗击腐败必须成为世行的工作重点。
他在一次小组会议上说：“腐败官员或商人每放进自己兜里1美元，就相当于从亟需医疗服务的孕妇手里偷走1美元。在发展中世界，腐败是头号公敌。”
这标志着世行较1990年代有了重大转变，当时腐败问题在世行是个禁忌，世行往往不愿在该问题上摆明立场。
前世行行长沃尔芬森（JimWolfensohn）在1996年一次演讲中重点提到了腐败问题，称腐败问题是各国必须攻克的“毒瘤”，尽管当时有人告诫他避开这个话题。
沃尔芬森在周四的讨论会上回忆道：“我当时说‘我为什么不能用毒瘤这个词？’有个顾问说，因为董事中有一半代表的是腐败国家。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。