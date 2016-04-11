世行下调今明两年东亚经济增长预估

世界银行下调2016和2017年东亚及太平洋地区发展中经济体增长预估，称中国增长前景的不确定、金融市场波动及大宗商品价格进一步下跌等因素使增长前景蒙阴。世行预计该地区发展中经济体今明两年分别增长6.3%和6.2%，低于去年10月时预测的6.4%和6.3%，亦低于2015年的6.5%。世行预计今年中国经济增长放缓至6.7%，明年进一步降至6.5%。路透