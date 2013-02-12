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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 14:29 BJT

全球经济: 世行首席经济学家呼吁G20国家协调政策以避免货币战争

路透华盛顿2月12日 - 世界银行首席经济学家KAUSHIK BASU称:

* 目前没有货币战争,但可能慢慢走向此路

* 20国集团(G20)应该协调政策以避免货币战争,否则市场会以为有货币战争

* 全球经济急坠的风险消退,但预料也不会迅速回

* 预计部分新兴经济体将恢复8-9%的成长水准 (完)
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