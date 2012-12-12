全球经济: 世界银行总裁对欧洲形势和美国财政悬崖前景发表乐观看法

路透斯德哥尔摩12月11日 - 世界银行总裁金墉周二表示,他预计受危机打击的欧洲将很快重返增长,美国将在不破坏经济的条件下达成减赤协议.

金墉表示,欧洲已采取了为解决长期主债权危机的重要举措.

"我认为取得的进展是非常真实的,我预计改革将持续,我们会在不久的未来重返增长,"他在新闻发布会上表示.