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债券 | 2012年 12月 12日 星期三 11:24 BJT

全球经济: 世界银行总裁对欧洲形势和美国财政悬崖前景发表乐观看法

路透斯德哥尔摩12月11日 - 世界银行总裁金墉周二表示,他预计受危机打击的欧洲将很快重返增长,美国将在不破坏经济的条件下达成减赤协议.

金墉表示,欧洲已采取了为解决长期主债权危机的重要举措.

"我认为取得的进展是非常真实的,我预计改革将持续,我们会在不久的未来重返增长,"他在新闻发布会上表示.

"我还认为美国的大量基本面已经就位.我们仍对围绕财政悬崖的磋商抱有希望,问题将很快得到解决,而且不会放缓经济成长."金墉表示他对非洲和拉美的经济发展感到"鼓舞".(完) (编译 石冠兰; 审校 孙茉莉)

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