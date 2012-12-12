全球经济: 世界银行总裁对欧洲形势和美国财政悬崖前景发表乐观看法

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透斯德哥尔摩12月11日 - 世界银行总裁金墉周二表示,他预计受危机打击的欧洲将很快重返增长,美国将在不破坏经济的条件下达成减赤协议.
金墉表示,欧洲已采取了为解决长期主债权危机的重要举措.
"我认为取得的进展是非常真实的,我预计改革将持续,我们会在不久的未来重返增长,"他在新闻发布会上表示.
"我还认为美国的大量基本面已经就位.我们仍对围绕财政悬崖的磋商抱有希望,问题将很快得到解决,而且不会放缓经济成长."金墉表示他对非洲和拉美的经济发展感到"鼓舞".(完) (编译 石冠兰; 审校 孙茉莉)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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