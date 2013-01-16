日本经济: 受中日关系等因素影响,2013年或仅增0.8%--世行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**印度迎头赶上**
中国高投资率突然下降导致的经济放缓,也可能会挫伤全球经济成长.此外,这还会压低大宗商品价格,因中国是全球金属和石油的消费大户.
但世行也表示,经济硬着陆这种情境发生的可能性不大,并重复了12月公布的预估,即今年中国经济增幅料将为8.4%.
世行还预期2014年中国经济增速将放缓至8%左右,生产率和劳动力增长减弱,经济潜在扩张速度放缓.
中国中期经济开始放缓,同时印度经济增长应会提速.印度经济受停电、低收成等问题困扰,导致该国经济在3月止财年中仅成长5.1%,为接近10年来最低.
世行称,随着印度政府放宽外资直接投资的限制,并对其它政策进行了改革,2014年印度经济料将增长6.6%,到2016年将升至6.9%,缩窄与中国之间的距离.2016年中国经济增幅料为7.9%.
世行首席经济学家Kaushik Basu表示,近30年来中国每年的经济成长增幅都在10%左右,长期来看这个速度是难以为继的,但印度经济起飞大约在10年前,仍有成长空间.
"谁知道呢,几年后两个国家可能不分伯仲了,"他向记者表示.(完) (编译 梁睿雪; 审校 王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。