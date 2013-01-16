日本经济: 受中日关系等因素影响,2013年或仅增0.8%--世行

**印度迎头赶上**

中国高投资率突然下降导致的经济放缓,也可能会挫伤全球经济成长.此外,这还会压低大宗商品价格,因中国是全球金属和石油的消费大户.

但世行也表示,经济硬着陆这种情境发生的可能性不大,并重复了12月公布的预估,即今年中国经济增幅料将为8.4%.

世行还预期2014年中国经济增速将放缓至8%左右,生产率和劳动力增长减弱,经济潜在扩张速度放缓.

中国中期经济开始放缓,同时印度经济增长应会提速.印度经济受停电、低收成等问题困扰,导致该国经济在3月止财年中仅成长5.1%,为接近10年来最低.

世行称,随着印度政府放宽外资直接投资的限制,并对其它政策进行了改革,2014年印度经济料将增长6.6%,到2016年将升至6.9%,缩窄与中国之间的距离.2016年中国经济增幅料为7.9%.

世行首席经济学家Kaushik Basu表示,近30年来中国每年的经济成长增幅都在10%左右,长期来看这个速度是难以为继的,但印度经济起飞大约在10年前,仍有成长空间.