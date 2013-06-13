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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:02 BJT

全球经济：世界银行调降全球经济成长展望，因欧洲衰退甚于预期

“我们认为，增长放缓并非由于需求不足，而是因为金融危机前非常强劲的增长源于泡沫现象，”Burns告诉记者。

他表示，“我们现在看到的局面更加符合增长潜能。所以，这是一个金融危机之后向新常态转型的例子。”

世界银行称，“新常态”的部分特征在于巴西、印度、俄罗斯和中国等国家增长放缓，大宗商品价格走软，并且各国调整经济结构。

世界银行调低了对发展中国家的展望。发展中国家去年增长率降至10年来最低的5.1%，低于1月的预估值5.5%。该行还预计，发展中国家增长率未来将缓慢回升，明年料为5.6%，2015年达5.7%。

Burns称，他并不担忧增长放缓，因为人们早就预计，随着中国经济从投资主导型增长转向消费主导型增长，其快速扩张将会放缓。

世界银行还表示，欧元区以及美国财政的不确定性未来将不再是全球经济的主要风险因素。相反，发展中国家必须留意美日等发达国家大规模货币宽松的副作用。(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 艾茂林/徐文焰)
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