全球经济：世界银行调降全球经济成长展望，因欧洲衰退甚于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
“我们认为，增长放缓并非由于需求不足，而是因为金融危机前非常强劲的增长源于泡沫现象，”Burns告诉记者。
他表示，“我们现在看到的局面更加符合增长潜能。所以，这是一个金融危机之后向新常态转型的例子。”
世界银行称，“新常态”的部分特征在于巴西、印度、俄罗斯和中国等国家增长放缓，大宗商品价格走软，并且各国调整经济结构。
世界银行调低了对发展中国家的展望。发展中国家去年增长率降至10年来最低的5.1%，低于1月的预估值5.5%。该行还预计，发展中国家增长率未来将缓慢回升，明年料为5.6%，2015年达5.7%。
Burns称，他并不担忧增长放缓，因为人们早就预计，随着中国经济从投资主导型增长转向消费主导型增长，其快速扩张将会放缓。
世界银行还表示，欧元区以及美国财政的不确定性未来将不再是全球经济的主要风险因素。相反，发展中国家必须留意美日等发达国家大规模货币宽松的副作用。(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 艾茂林/徐文焰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7