表格: 世界银行对2011年至2015年经济成长预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月15日--- - 世界银行周二在半年度全球经济展望报告中公布的经济成长预估图表如下:
预估数据为较上年百分比变化:
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2011 2012 2013 2014 2015
全球 2.7 2.3 2.4 3.1 3.3
发达国家 1.6 1.3 1.3 2.0 2.3
OECD国家 1.5 1.2 1.1 2.0 2.3
欧元区 1.5 -0.4 -0.1 0.9 1.4
日本 -0.7 1.9 0.8 1.2 1.5
美国 1.8 2.2 1.9 2.8 3.0
非OECD国家 5.0 2.9 3.5 3.8 3.8
发展中国家 5.9 5.1 5.5 5.7 5.8
东亚/太平洋地区 8.3 7.5 7.9 7.6 7.5
中国 9.3 7.9 8.4 8.0 7.9
印尼 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6
泰国 0.1 4.7 5.0 4.5 4.5
欧洲/中亚 5.5 3.0 3.6 4.0 4.3
俄罗斯 4.3 3.5 3.6 3.9 3.8
土耳其 8.5 2.9 4.0 4.5 5.0
罗马尼亚 2.5 0.6 1.6 2.2 3.0
拉美/加勒比海地区国家 4.3 3.0 3.5 3.9 3.9
巴西 2.7 0.9 3.4 4.1 4.0
墨西哥 3.9 4.0 3.3 3.6 3.6
阿根廷 8.9 2.0 3.4 4.1 4.0
中东/北非地区国家 -2.4 3.8 3.4 3.9 4.3
埃及 (7) 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7
伊朗 1.7 -1.0 0.6 1.6 2.8
阿尔及利亚 2.5 3.0 3.4 3.8 4.3
南亚 7.4 5.4 5.7 6.4 6.7
印度(1,2) 6.9 5.1 6.1 6.8 7.0
巴基斯坦(1) 3.0 3.7 3.8 4.0 4.2
孟加拉(1) 6.7 6.3 5.8 6.2 6.5
非洲撒哈拉以南地区 4.5 4.6 4.9 5.1 5.2
南非 3.1 2.4 2.7 3.2 3.3
尼日利亚 6.7 6.5 6.6 6.4 6.3
安哥拉 3.4 8.1 7.2 7.5 7.8
发展中国家
除转型的发展中国家 6.5 5.2 5.8 6.0 6.0
除中国和印度的发展中国家 4.5 3.3 4.0 4.3 4.4
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注:(1)孟加拉,埃及,印度和巴基斯坦数据是按财政年度计算.
(2)按市场价格计算的实质GDP.(完)
(编译 李爽; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。