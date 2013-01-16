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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:42 BJT

表格: 世界银行对2011年至2015年经济成长预估

路透1月15日--- - 世界银行周二在半年度全球经济展望报告中公布的经济成长预估图表如下:

预估数据为较上年百分比变化:

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2011 2012 2013 2014 2015

全球 2.7 2.3 2.4 3.1 3.3

发达国家 1.6 1.3 1.3 2.0 2.3

OECD国家 1.5 1.2 1.1 2.0 2.3

欧元区 1.5 -0.4 -0.1 0.9 1.4

日本 -0.7 1.9 0.8 1.2 1.5

美国 1.8 2.2 1.9 2.8 3.0

非OECD国家 5.0 2.9 3.5 3.8 3.8

发展中国家 5.9 5.1 5.5 5.7 5.8

东亚/太平洋地区 8.3 7.5 7.9 7.6 7.5

中国 9.3 7.9 8.4 8.0 7.9

印尼 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6

泰国 0.1 4.7 5.0 4.5 4.5

欧洲/中亚 5.5 3.0 3.6 4.0 4.3

俄罗斯 4.3 3.5 3.6 3.9 3.8

土耳其 8.5 2.9 4.0 4.5 5.0

罗马尼亚 2.5 0.6 1.6 2.2 3.0

拉美/加勒比海地区国家 4.3 3.0 3.5 3.9 3.9

巴西 2.7 0.9 3.4 4.1 4.0

墨西哥 3.9 4.0 3.3 3.6 3.6

阿根廷 8.9 2.0 3.4 4.1 4.0

中东/北非地区国家 -2.4 3.8 3.4 3.9 4.3

埃及 (7) 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7

伊朗 1.7 -1.0 0.6 1.6 2.8

阿尔及利亚 2.5 3.0 3.4 3.8 4.3

南亚 7.4 5.4 5.7 6.4 6.7

印度(1,2) 6.9 5.1 6.1 6.8 7.0

巴基斯坦(1) 3.0 3.7 3.8 4.0 4.2

孟加拉(1) 6.7 6.3 5.8 6.2 6.5

非洲撒哈拉以南地区 4.5 4.6 4.9 5.1 5.2

南非 3.1 2.4 2.7 3.2 3.3

尼日利亚 6.7 6.5 6.6 6.4 6.3

安哥拉 3.4 8.1 7.2 7.5 7.8

发展中国家

除转型的发展中国家 6.5 5.2 5.8 6.0 6.0

除中国和印度的发展中国家 4.5 3.3 4.0 4.3 4.4

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注:(1)孟加拉,埃及,印度和巴基斯坦数据是按财政年度计算.

(2)按市场价格计算的实质GDP.(完)

(编译 李爽; 审校 于春红)
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