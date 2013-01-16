更新版-全球经济: 世行下调经济成长预估,指发达国家成长乏力

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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路透华盛顿1月15日 - 世界银行周二表示,发达国家经济复苏缓慢正在阻碍全球经济成长.该行大幅下调了2013年全球经济成长预估.
世行预计今年全球的国内生产总值(GDP)增幅将仅能从2012年的2.3%微增至2.4%.在6月公布的上一份报告中,世行曾预期2013年全球经济成长率将达到3.0%.
世行"全球经济前景"(Global Economic Prospects)报告的主要作者Andrew Burns表示,世行去年预期的经济复苏,目前看来开始时间"更接近2013年第一季末和第二季初,而不会更早一些开始."
该行警告称,美国关于举债上限及削减支出的争论如果久拖不决,可能损害经济成长,削弱人们对美元的信心,并令金融市场动荡不安.
世界银行还调降发展中国家的经济成长预估,从去年6月预估的成长5.9%下修至5.5%.并称这些国家的经济成长应可缓慢加速,在2014和2015年将分别达到5.7%和5.8%.
该行预计今年中国经济成长率将达到8.4%,2015年放缓至7.9%.
**发达国家成长疲弱**
相比之下,世行预计发达国家今年经济成长率将降至非常疲弱的1.3%,主要受到支出削减、高失业率、消费者和企业信心低迷的打压.明年和2015年经济增速则可望分别升至2%和2.3%.
尽管金融市场因去年采取的欧债危机解决措施而获得提振,但世行敦促美国政府提出可靠的中期财政计划,以避免因提高举债上限问题而一再上演边缘政策戏码.
"(美国)政策不确定性已经打压了经济成长,"世行称,"假如决策者不能就预算问题达成一致,那么市场对美元的信心就会下降,市场压力全面上升,这些可能把美国和全球经济增幅分别抹掉2.3和1.4个百分点."
Burns敦促发展中国家"维持货币政策稳定",不要对发达国家的调整作出过强反应.他称,发展中国家应注重结构性政策和投资,以支持经济的持续增长.
世行称,多数发展中国家经济处于"全产能"或接近"全产能"运行,如果采取额外努力刺激产出,可能将导致通胀快速上升.
与此同时,世行称,中国极高的投资率虽然下降,但中长期而言不太可能影响全球经济成长.不过世行警告称,如果急跌则可能对中国国内和全球产生不利影响.
世行经济模拟结果显示,中国投资每减速10个百分点,将导致中国GDP增长放缓约3个百分点.
该行称,中日岛屿之争已影响日本对中国出口.(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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