更新版-全球经济: 世行下调经济成长预估,指发达国家成长乏力

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路透华盛顿1月15日 - 世界银行周二表示,发达国家经济复苏缓慢正在阻碍全球经济成长.该行大幅下调了2013年全球经济成长预估.

世行预计今年全球的国内生产总值(GDP)增幅将仅能从2012年的2.3%微增至2.4%.在6月公布的上一份报告中,世行曾预期2013年全球经济成长率将达到3.0%.

世行"全球经济前景"(Global Economic Prospects)报告的主要作者Andrew Burns表示,世行去年预期的经济复苏,目前看来开始时间"更接近2013年第一季末和第二季初,而不会更早一些开始."

该行警告称,美国关于举债上限及削减支出的争论如果久拖不决,可能损害经济成长,削弱人们对美元的信心,并令金融市场动荡不安.

世界银行还调降发展中国家的经济成长预估,从去年6月预估的成长5.9%下修至5.5%.并称这些国家的经济成长应可缓慢加速,在2014和2015年将分别达到5.7%和5.8%.

该行预计今年中国经济成长率将达到8.4%,2015年放缓至7.9%.

**发达国家成长疲弱**

相比之下,世行预计发达国家今年经济成长率将降至非常疲弱的1.3%,主要受到支出削减、高失业率、消费者和企业信心低迷的打压.明年和2015年经济增速则可望分别升至2%和2.3%.

尽管金融市场因去年采取的欧债危机解决措施而获得提振,但世行敦促美国政府提出可靠的中期财政计划,以避免因提高举债上限问题而一再上演边缘政策戏码.

"(美国)政策不确定性已经打压了经济成长,"世行称,"假如决策者不能就预算问题达成一致,那么市场对美元的信心就会下降,市场压力全面上升,这些可能把美国和全球经济增幅分别抹掉2.3和1.4个百分点."

Burns敦促发展中国家"维持货币政策稳定",不要对发达国家的调整作出过强反应.他称,发展中国家应注重结构性政策和投资,以支持经济的持续增长.

世行称,多数发展中国家经济处于"全产能"或接近"全产能"运行,如果采取额外努力刺激产出,可能将导致通胀快速上升.

与此同时,世行称,中国极高的投资率虽然下降,但中长期而言不太可能影响全球经济成长.不过世行警告称,如果急跌则可能对中国国内和全球产生不利影响.

世行经济模拟结果显示,中国投资每减速10个百分点,将导致中国GDP增长放缓约3个百分点.

该行称,中日岛屿之争已影响日本对中国出口.(完)