世行行长佐利克称将与希腊保持距离

路透华盛顿6月14日电---世界银行行长佐利克（Robert Zoellick）周四拒绝世行卷入希腊债务危机解决的提议，称世行有限的资源最好用於帮助发展中国家。

发展专家及一些分析人士总称，世行在解决发展中国家结构问题方面的专业技能或对希腊有用，例如改善机构职能。

佐利克称，世行帮助了受欧元区危机影响的中欧和东欧国家，不参与解决希腊债务危机。

佐利克对彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）表示：“在希腊问题上，我的看法是，世行应尽量与此保持一些距离。”

“我的担忧是，如果世行监督希腊政府改革……对希腊可能不是那麽富有成效，这对世行也有害。”

希腊周日将面临一场关键的选举，决定希腊是否退出欧元区。希腊一直依赖欧盟和国际货币基金组织（IMF）的财政救助。欧盟警告称，不会再向希腊提供救助，除非其兑现预算和改革承诺。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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