世行预计今年全球经济成长加速 但对美国政策不确定

路透华盛顿1月10日 - 世界银行周二表示，全球经济成长可能略有加快，因油价和商品价格反弹，缓和了新兴市场商品出口国的压力，且巴西和俄罗斯经济衰退告终。

世行在最新的全球经济展望报告中预计，今年全球实质国内生产总值(GDP)成长2.7%，去年成长2.3%，为金融危机后的低水平。

世行表示，发达经济体今年经济增幅预计由2016年的1.6%小涨至1.8%，而新兴市场和发展中经济体今年经济成长将加快至4.2%，去年为3.4%。

“在经历了多年令人失望的全球经济成长后，终于看到未来经济前景增强，我们倍受鼓舞。”世界银行行长金墉在声明中表示，“现在是时候借此动能，增加在基建和对民众的投资。”

不过，预估也有相当的不确定性。预估中未考量美国候任总统特朗普多个政策建议的影响，预计特朗普新政将包括减税和基建投资等财政刺激措施，和更强的贸易保护主义立场。

世行预计今年美国经济成长2.2%，去年为1.6%。不过，增幅可能会比预期大很多，并影响美国以外地区。

“美国经济快速成长，无论是因扩张性财政政策，抑或是其他原因，都可能极大地提振全球经济。”世行称。

不过，这可能导致利率攀升和金融市况收紧，这对部分严重依赖外部融资的新兴市场国家有负面影响。

世行还表示，美国经济政策持续的不确定性，可能令投资资金在政策更清晰前保持观望，从而拖累全球成长。

世行表示，中国经济成长将继续放缓，今年增幅由2016年的6.7%降至6.5%。但包括印尼和泰国在内的部分东南亚经济体经济成长可能小增。

印度强劲的经济增长预计将进一步加快，由去年的7.0%升至7.6%。(完)