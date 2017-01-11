世行预计今年全球经济成长加速 但对美国政策不确定

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透华盛顿1月10日 - 世界银行周二表示，全球经济成长可能略有加快，因油价和商品价格反弹，缓和了新兴市场商品出口国的压力，且巴西和俄罗斯经济衰退告终。
世行在最新的全球经济展望报告中预计，今年全球实质国内生产总值(GDP)成长2.7%，去年成长2.3%，为金融危机后的低水平。
世行表示，发达经济体今年经济增幅预计由2016年的1.6%小涨至1.8%，而新兴市场和发展中经济体今年经济成长将加快至4.2%，去年为3.4%。
“在经历了多年令人失望的全球经济成长后，终于看到未来经济前景增强，我们倍受鼓舞。”世界银行行长金墉在声明中表示，“现在是时候借此动能，增加在基建和对民众的投资。”
不过，预估也有相当的不确定性。预估中未考量美国候任总统特朗普多个政策建议的影响，预计特朗普新政将包括减税和基建投资等财政刺激措施，和更强的贸易保护主义立场。
世行预计今年美国经济成长2.2%，去年为1.6%。不过，增幅可能会比预期大很多，并影响美国以外地区。
“美国经济快速成长，无论是因扩张性财政政策，抑或是其他原因，都可能极大地提振全球经济。”世行称。
不过，这可能导致利率攀升和金融市况收紧，这对部分严重依赖外部融资的新兴市场国家有负面影响。
世行还表示，美国经济政策持续的不确定性，可能令投资资金在政策更清晰前保持观望，从而拖累全球成长。
世行表示，中国经济成长将继续放缓，今年增幅由2016年的6.7%降至6.5%。但包括印尼和泰国在内的部分东南亚经济体经济成长可能小增。
印度强劲的经济增长预计将进一步加快，由去年的7.0%升至7.6%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”