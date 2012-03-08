萨默斯和赖斯是美国的世行行长人选--消息

路透华盛顿3月7日电（记者 Warren Strobel/Lesley Wroughton）---消息人士周三称，前白宫顾问萨默斯、外交官赖斯和百事可乐(PEP.N)首席执行官Indra Nooyi等人在美国的世界银行行长人选“名单”上。

该消息人士和另外一名消息人士称，参议院外交关系委员会主席约翰·克里（John Kerry）也在名单中，不过克里的发言人称克里并未接到通知，也没有兴趣。

现任世界银行行长佐利克称，将於6月任期期满时卸任，世界银行开始寻找下一任行长人选。

二战後世界银行成立，行长职位一直都由美国人担任，而欧洲人总是担任国际货币基金组织总裁一职。

崛起中的新兴经济体越发要求在这两个国际机构中发挥更大的话语权。

上个月晚些时候，金砖国家呼吁世界银行行长的遴选程序应基於能力而非国籍。金砖国家高级官员称，新兴经济体正在讨论发展中国家可能的人选，但是目前一个都没出现。

世界银行董事会要求各国在3月23日以前上报提名人选，随後一个月里做出最终决定。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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