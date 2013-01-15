全球经济: 失业已成全球性危机--国际金融公司执行副总裁

路透华盛顿1月14日 - 世界银行私营部门主要贷款机构国际金融公司(IFC)周一称,失业已成全球性危机.IFC正对其投资如何能在发展中国家帮助创造更多工作岗位进行调查.

"作为全球最大的关注私营部门发展的机构,我们相信创造就业是脱贫的最好办法,"IFC执行副总裁兼首席执行官(CEO)蔡金勇说.他并表示,"促进发展中国家的就业是我们的一项优先任务."

据世界银行测算,全球现有约2亿人口失业,并且在2020年之前,发展中国家需要新增6亿个工作岗位才能跟上人口的增长.

国际劳工组织(ILO)9月时警告称,全球年轻人失业或将上升,因欧元区增长缓慢,且美国经济复苏乏力打击新兴经济体.

多年来,世界银行和国际货币基金组织(IMF)等机构一直致力于通过促进经济增长来刺激就业;但这些年来的证据表明,关键在于私营部门.私营部门提供了十分之九的工作岗位.

IFC周一公布的就业研究报告发现,薄弱的基础设施,中小型企业资金支持短缺,培训与专业技巧欠缺,以及不利的投资环境是这些公司发展和创造就业的最大障碍.该报告研究了来自亚洲、非洲及中东地区超过100个国家逾45,000家企业的经验.

研究还发现,虽然中小型企业创造了大部分就业岗位,但这些企业生产率低下且薪水偏低,并且无法提供像大公司那样多的培训.报告称,企业的供应链和分销网络创造的就业机会最多.

在非洲经营的企业表示,电力短缺已成为他们最大的制约.报告认为,若向这些公司提供稳定的电力供应,将可望把年度就业增幅至少提高4%.

研究还发现,尽管每年有4,500万人加入求职行列,但超过三分之一的被研究企业仍无法找到足够多能满足企业技术需求的雇员.

本周IFC将在华盛顿举办一场为期两天的会议,有300人参与,会议将关注全球发展和金融机构怎样才能帮助创造更多就业机会.

IFC的发展影响力部门主管Nigel Twose说:"让IFC的投资更多的向就业倾斜非常重要,这样才能确保我们关注的目标正确,然后才能制定对就业更有针对性的策略."(完)