世行呼吁到2030年时消除极端贫困

路透华盛顿4月2日（记者 Lesley Wroughton） - 世界银行行长金墉（Jim Yong Kim）周二呼吁国际社会争取到2030年时消除极端贫困，改善发展中国家大多数极端贫困人口的生活水平。

金墉称，为了实现这个目标，全球生活在每日1.25美元贫困线以下的人口比例到2030年时必须降至3%，发展中国家还需提高各国最贫困的40%人口的收入水平。

上述3%的极端贫困人口比例目标为世行的新目标，该行没有提供直接对比数据。

金墉称，该目标会带动世行优先发展对极端贫困人口影响最大的项目，同时减少不平等现象。

“如今是该致力于消除极端贫困的时候了，”他在一次演讲时说道。世行和国际货币基金组织（IMF）将于4月19-20日在华盛顿召开春季会议。

“我们正处在一个有利的历史时刻，过去十年的成功与日益向好的经济前景相结合，给了发展中国家一个机会，一个前所未有的机会，即在一代人时间内终结极度贫困，”他补充说道。

金墉称，经济增长非常重要，但却不足以减少贫困并缩小贫富差距。气候变化等新出现的挑战，威胁众多贫困人口的生活。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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