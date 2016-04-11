世界银行预计对其贷款的需求上升 因发展中国家成长遇阻

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月11日 - 世界银行周一称，本财年其非市场利率贷款将超过430亿美元，因发展中国家经济增长遇阻，世行过去四年提供的贷款将超过1,500亿美元。
世行表示，旗下的国际复兴开发银行(IBRD)和国际开发协会(IDA)提供的贷款，预计将超过2015年7月1日结束的财年中的424亿美元。
国际复兴开发银行2016财年贷款将超过250亿美元，2015财年为235亿美元。10年前，该行提供的贷款为140亿美元左右，但2010财年达到440亿美元的峰值，因金融危机刺激了中等收入国家的需求。
世界银行行长金墉在声明中称，“我们处于全球经济增长仍然低迷的环境中，所以世界银行发挥其帮助发展中国家加速增长的传统作用至关重要。”
金墉并称，世界银行贷款是与国际货币基金组织(IMF)所发挥的危机贷款人作用“相辅相成”。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
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