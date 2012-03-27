世行行长候选人：新兴经济体应获得平等机会

路透华盛顿3月26日电(记者 Lesley Wroughton)---一名世界银行行长候选人称，新兴经济体必须被给予在全球核心金融机构中平等的领导机会，否则他们只能另辟蹊径。

尼日利亚财政部长伊维拉(Ngozi Okonjo-Iweala)在接受路透采访时表示：“世界的力量平衡已经改变，新兴市场国家为全球经济的增长贡献得越来越多，其贡献率超过了50%，他们需要在开展事务时被给予发言权。如果做不到，他们将失去兴趣。”

上周五，尼日利亚、南非和安哥拉提名现年57岁的伊维拉为下一任世界银行行长候选人。世界银行现任行长佐利克将於今年6月卸任。

获得候选人提名的还有，韩裔美籍医疗专家金辰勇(Jim Yong Kim)，以及哥伦比亚前财政部长奥坎波(Jose Antonio Ocampo)。

这也是该职位首次进行公开竞选。

伊维拉表示：“好几个非洲领导人致电我国总统，要求提名我(担任世行行长)，因为他们觉得我是可胜任该职位的人选。”

她表示，快速发展的新兴经济体正在世界经济中变得越发强大和有影响力，现在已经不能继续拒他们于全球金融机构中的领导职位之外。

金砖国家领导人下周将在印度的一场峰会上会晤，讨论世界经济和进一步的协作。金砖国家包括中国、印度、巴西、俄罗斯和南非。

伊维拉说：“我告诉你，金砖国家已在讨论在集团内成立一家银行，以处理基础设施问题。你认为他们为什麽要这麽做？如果他们不能获准参与这些金融机构运营的领导机会，他们将另辟蹊径。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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