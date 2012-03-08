萨默斯和赖斯是美国的世行行长人选--消息

消息人士周三称，前白宫顾问萨默斯、外交官赖斯和百事可乐首席执行官Indra Nooyi等人在美国的世界银行行长人选“名单”上。该消息人士和另外一名消息人士称，参议院外交关系委员会主席约翰·克里也在名单中，不过克里的发言人称克里并未接到通知，也没有兴趣。路透