世界银行称俄罗斯贫困人口数量创十余年来最大升幅

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月6日 - 世界银行周三称，由于俄罗斯经济持续收缩，且通胀导致民众购买力降低，俄罗斯的贫困率今年将会回到2007年的水平。

世界银行的经济学家们评论称，俄罗斯普通民众将首当其冲承受该国经济危机的后果，而很多公司受到的冲击则因卢布走跌和国家援助而缓冲。

世界银行称，俄罗斯贫困人口数量将增至逾2,000万，将创下自1998-1999年经济危机以来的最大升幅。俄罗斯总人口超过1.4亿。

世界银行首席俄罗斯经济学家比尔吉特·韩索尔（Birgit Hansl）称，俄罗斯政府将会发现很难抗击上升的贫困率，因为石油价格崩溃致使预算收入急剧下降。原油是俄罗斯的主要出口商品，而全球油价已经从2014年6月的每桶超115美元下跌至每桶40美元以下，而且俄罗斯经济还受到西方制裁的打击。

比尔吉特·韩索尔在新闻发布会上称：“这是很确定的，（俄罗斯）继续增加社会开支的财政空间很小。”

世界银行贫困经济学家Mikhail Matytsin表示，俄罗斯经济危机还致使消费模式发生了急剧转变。

世界银行认为俄罗斯居民个人消费2016年将下跌3%；2015年俄罗斯居民个人消费下跌超过9%，远超2008-2009年全球金融危机期间的下跌幅度。

“这是针对（经济）冲击的新一轮调整，”Matytsin称很多家庭主要削减了汽车和家电等耐用消费品的开支。

在世行最新的俄罗斯经济报告中，世行下调了该国经济增长预期，预计2016年俄罗斯GDP将下降1.9%，2017年将微增1.1%。（完）