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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 22:23 BJT

标题新闻：世界银行预计俄罗斯经济今年将萎缩0.6%，好于4月时预计的萎缩1.9%，明年料将增长1.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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