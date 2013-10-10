世行行长称发展中国家难承受美国违约威胁

路透华盛顿10月9日 - 世界银行行长金墉（Jim Yong Kim）周三称，就算美国债务违约仍只是威胁，就可能伤害到新兴市场和世界最脆弱人群。

他在接受CNN采访时说：“我们非常担心。因为现在新兴市场和发展中国家面临如此多的阻力，因此这样的冲击可能会是毁灭性的。”

他指出，上次在2011年8月时，美国濒临债务违约，对市场形成持久冲击，新兴经济体市场走低。

他表示，市场下滑不仅损及大企业，还会影响到世界各地的小业主以及农户。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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