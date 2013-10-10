世行敲“警钟”敦促南亚改革促增长

路透华盛顿10月9日 - 世界银行周三称，2013-14年度南亚经济增长将放缓，该地区国家必须重启结构性改革，确保经济重回快速增长轨道并削减贫困。

该行半年度南亚经济形势报告的副标题是“警钟”，以警告印度、巴基斯坦、孟加拉国及周边较小的邻国，采取措施应对今年资本外流暴露出的经济结构性弱点。

“南亚的表现一直呈下行趋势，”世行负责南亚地区事务的副行长Philippe Le Houérou在新闻发布会上称。

“该地区突然间已不再是继东亚之后，经济增速第二的地区了，”他对记者说。“甚至欧洲如今也在赶超（南亚），紧随其后的还有非洲，”他说。

世行负责南亚地区的首席经济学家马丁·拉马（Martin Rama）称，投资者预期美联储将逐步退出量化宽松政策，引发新兴经济体资本外流，这种变化令南亚地区的经济结构性弱点暴露无遗。

“那些投资者和资本市场认为最脆弱的国家受到的影响也最严重。”他说。

Le Houérou称，为了消除贫困，南亚地区重回高增长轨道至关重要。

“该地区生活着全球最贫困的人口，”他说。

世行预测，今年南亚地区GDP将增长4.4%，明后两年将分别增长5.7%和6.2%。印度2013-14财年GDP预计增长4.7%，将低于上一年度的5%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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