世行敲“警钟”，敦促南亚改革以提振增长

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月9日 - 世界银行周三称，2013-14年度南亚经济增长将放缓，该地区国家必须重启结构性改革，确保经济重回快速增长轨道并削减贫困。
该行半年度南亚经济形势报告的副标题是“警钟”，以警告印度、巴基斯坦、孟加拉国及周边较小的邻国，采取措施应对今年资本外流暴露出的经济结构性弱点。
“南亚的表现一直呈下行趋势，”世行负责南亚地区事务的副行长Philippe Le Houérou在新闻发布会上称。
“该地区突然间已不再是继东亚之后，经济增速第二的地区了，”他对记者说。“甚至欧洲如今也在赶超（南亚），紧随其后的还有非洲，”他说。
世行负责南亚地区的首席经济学家马丁·拉马（Martin Rama）称，投资者预期美联储将逐步退出量化宽松政策，引发新兴经济体资本外流，这种变化令南亚地区的经济结构性弱点暴露无遗。
“那些投资者和资本市场认为最脆弱的国家受到的影响也最严重。”他说。
Le Houérou称，为了消除贫困，南亚地区重回高增长轨道至关重要。
“该地区生活着全球最贫困的人口，”他说。
世行预测，今年南亚地区GDP将增长4.4%，明后两年将分别增长5.7%和6.2%。印度2013-14财年GDP预计增长4.7%，将低于上一年度的5%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。