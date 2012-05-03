佐利克：发达国家支持世行利人利己

路透华盛顿5月2日电(记者 Doug Palmer)---即将卸任的世界银行行长佐利克(Robert Zoellick)周三为世界银行进行了一场充满激情的辩护，敦促他的继任者将发展中国家视为客户，而非援助接受者。

佐利克表示，继续支持世界银行符合美国等富裕国家的经济和安全利益。世界银行向贫困国家提供贷款和其他援助，帮助其解决各种问题。

佐利克表示：“我们的模式不只是向穷人提供慈善。”他敦促世行项目为促进全球稳定和经济增长做贡献，这反过来对美国企业和整个美国也有利。

佐利克表示，如果富裕国家无视全球贫困，这将滋生许多问题。

世行成立于二战後，自此以来，美国一直是世行的最大股东。

但美国巨大的预算赤字令美国政府的开支承压，也增加了外界对华府是否继续支持世行脱贫项目的疑虑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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