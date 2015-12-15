亚股走强但美联储会议前谨慎情绪限制涨势 人民币下跌

路透东京12月15日 - 亚股周二走强，因近期走势震荡的原油价格如今显示一些企稳迹象，但在美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议结果出炉之前，谨慎情绪限制涨势。外界广泛预期美联储将升息。

人民币兑美元走软，之前中国央行连续第二日将人民币兑美元中间价CNY=SAEC设在逾四年最低水平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续早盘涨势，升0.5%。

但日股日经指数.N225在美联储政策会议前跌约0.3%。市场预计美联储将在是次会议上升息。

“(美联储会议结果出炉前)投资者仍焦虑不安，但经历一些修正后，市场可能会提供逢低吸纳的契机，”Rakuten Securities旗下首席策略师Masayuki Kubota称，“美国若升息则表明该国经济复苏，而这大致对日本市场利好。”

美股方面，主要股指扳回早前失地转而走高，因油价企稳。E-迷你标普500指数期货ESc1亚洲时段升0.3%。

美国原油期货CLc1小幅上涨0.1%至36.37美元，周一低见34.53美元，随后反弹并收高近2%。

布兰特原油期货LCOc1小幅升至37.94美元，周一低见36.33美元，为2008年12月以来最低。若跌破36.20美元将达到2004年以来未见水平。

除油价走向，市场也十分关注美联储货币政策前景。投资者多数押注本周升息，主要问题集中在明年升息多少。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch显示，交易商预计美联储在周三结束会议后有83%的机率将利率目标区间从0-0.25%升至0.25-0.50%。

“多数投资者在升息前考虑购买此种货币，但美联储会议前，其政策意向已经充分透露，意味着美元可能进一步下跌，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称。

“想在美国作出利率决定之前做多美元的人们大概已经采取了行动，而更多的交易员则在这个重大的日子临近时选择了离场观望，”她表示。

亚洲市场美元指数.DXY微跌约0.1%至97.504。

美元兑日圆JPY=基本持平于121.02日圆，欧元兑美元EUR=微升至1.1011美元。

澳元兑美元AUD=D4上涨约0.5%至0.7279美元，因澳洲央行12月政策会议纪录相对乐观，会议记录称近期良好的经济趋势表明短期利率前景稳定。

现货金XAU=微升，周一曾下跌1%，最新报每盎司1,064.45美元。投资者预期美国可能加息，因此不断削减黄金仓位。(完)