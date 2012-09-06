国际互联网指数出炉 瑞典居榜首

2008年11月20日在斯德哥尔摩拍到的一名用户在访问互联网。 REUTERS/Bob Strong/Files

路透伦敦9月5日电---万维网发明者蒂姆·伯纳斯·李（Tim Berners-Lee）发布的全球调查报告显示，在有效利用互联网改善民众生活方面，瑞典排名第一，领先于美国和英国。

万维网基金会(World Wide Web Foundation)发布的万维网指数旨在衡量各国互联网对经济、社会和政治产生的影响，包括网民比例和网络内容等多个方面，涵盖61个国家。

伯纳斯·李接受访问时说：“基础层面，我们调查人们是否真能上网，是否有手机等设备可以用来上网。”

“中等层面，涉及内容。最高层面，则关乎互联网是否影响到人们的生活。你是否能上网找到工作？你是否将互联网用於健康、教育用途。这是否影响到国家运行方式。”

他指出，在许多地区，上网还是件奢侈的事情。全球仅有三分之一的人在使用互联网，该比例在非洲仅为六分之一。

此项调查中排名前五的依次是瑞典、美国、英国、加拿大和芬兰。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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