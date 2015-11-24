2016年铂金供应料转为小幅过剩5,000盎司--WPIC

路透伦敦11月24日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周二公布报告称，今年铂金市场供应缺口将收窄，明年将出现小幅过剩，因来自矿场和回收的供应增加，同时投资需求减少。

虽然WPIC并未给出铂金价格预估，但市场供需重新接近平衡可能会进一步打压价格。铂金价格年内已累计下挫30%，有可能创下2008年以来最大年度跌幅。

主要生产国--南非的矿山继去年遭遇持续五个月的罢工后，今年已恢复正常生产，供应增加20%。WPIC在铂金季报中表示，2016年矿场供应预计将再增加2%，主要得益于津巴布韦增产。

WPIC还预计，投资需求从16万盎司下降19%至13万盎司，也将促使明年市场供应出现5,000盎司的少量过剩。这将抵消车企、珠宝商和工业消费者对铂金需求的小幅增加。

“供需状况很有意思，”WPIC旗下分析师Trevor Raymond称，“地表库存处在历史低位...2016年有一系列敏感因素，而其中大多数似乎都利多。”

“这其中有南非的薪资谈判、安全问题造成生产中断、大幅度削减资本开支的影响、公司所有权的变化等。就需求而言，我们认为中国的需求强于人们的预期。”

WPIC认为，2015年珠宝购买需求下降且矿业供应增加，抵消了回收利用减少、以及汽车、投资和工业需求增加，市场供应缺口达到30万盎司。

在价格下降16%的情况下，第三季度铂金市场供应缺口扩大至32万盎司，而上年同期供应过剩24万盎司。

仅今年9月份，铂金价格累计跌幅就超过10%。此前美国国家环境保护局(EPA)公布，德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的一些柴油车型在排放测试中作弊，这引发了柴油车销量或下降的担忧。

但WPIC在报告中预计，此事对柴油车销量的影响有限，因为目前为止客户的购买偏好似乎并未受到重大影响。(完)