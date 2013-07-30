《企业并购焦点》Publicis与Omnicom两广告巨头合并，对手伺机抢夺客户

根据这项交易，Publicis与Omnicom将组成一个广告业巨擘，新的规模和投资实力将能更好应对科技给广告业务带来的迅速变化。

竞争对手得到了挖走客户的难得机会，因为大型广告客户和广告商之间的合约通常涵盖一些条款，规定一旦广告商被购买或出售，广告合约可重新协商。

“这对我们和其他独立广告商是有利的，”广告集团M&C Saatchi 的执行长David Kershaw称，“它释出更多这样的客户，他们想要绝佳创意和国际经验，但不希望跟这些超大型公司合作，而且不希望和竞争对手聘用同一个广告集团。”

Levy与Wren表示，他们认为不会出现大广告客户跳到竞争对手的严重问题，Levy说客户的反应“极其正面”。

“我们将竭尽全力，通过有新意的解决方案，化解客户冲突问题，”Wren表示，他预期潜在的合约损失只会导致大约营收下滑1%。

竞争对手的股价周一跳涨，反映市场认为这些对手获得机遇，及广告业可能进一步整合。

数字行销公司Creston的执行长Don Elgie说，他预计Publicis与Omnicom的结盟将产生一些后续影响。

“行销企业没了客户，就什么都不是了，”他称，“可能会有大量客户跳槽。”

“他们不可能跟所有客户都谈过了，而且也没有哪个客户会在局面明朗前，给出十足的保证。”

路透采访了三位来自欧洲广告行业的高管，他们表示Publicis与Omnicom结成新公司后，存在冲突的业务领域可能包括消费品、科技和汽车。

比如，Omnicom为百事可乐负责广告，而publicis负责可口可乐。电信方面，Omnicom处理美国电话电报公司(AT&T)的广告事宜，而Publicis的客户是AT&T的对手Verizon。

科技企业方面也是一个问题：Omnicom为苹果和微软服务，而Publicis的客户是三星和谷歌。

雷诺和日产汽车则对结盟交易率先表示了欢迎。日产汽车发言人称，“雷诺和日产都是Publicis和Omnicom的主要全球客户。我们乐见二者结盟以打造业界最卓越的行销、推广和数字服务企业，我们也会继续与之合作。”

Publicis与Omnicom将展开与股东的第一轮会议，公司可能会强调，未来与Facebook或谷歌等科技巨擘谈判广告定价时所占有的优势，以及在投资新软件和数据挖掘工具方面的好处。