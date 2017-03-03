英股业绩：WPP实现2016年净销售目标，但未来一年前景料艰难

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透伦敦3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。
赫赫有名的商界人士Martin Sorrell目前执掌WPP。集团报告称，2016年净销售增长3.1%，但今年1月的关键销售指标仅上升1.2%。
“鉴于经济增长依然温和，加上近期新业务的发展趋势低迷，基于可比基础的2017年营收和净销售目标被保守地设定在2%左右，”该集团称。
全球四大广告集团趋向于追随广泛的经济成长情况，WPP的2017年成长目标为2%，低于分析师对其的预测。全球四大广告集团分别为WPP、宏盟集团(Omnicom Group)、Publicis和IPG(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。