英股业绩：WPP实现2016年净销售目标，但未来一年前景料艰难

路透伦敦3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。

赫赫有名的商界人士Martin Sorrell目前执掌WPP。集团报告称，2016年净销售增长3.1%，但今年1月的关键销售指标仅上升1.2%。

“鉴于经济增长依然温和，加上近期新业务的发展趋势低迷，基于可比基础的2017年营收和净销售目标被保守地设定在2%左右，”该集团称。

全球四大广告集团趋向于追随广泛的经济成长情况，WPP的2017年成长目标为2%，低于分析师对其的预测。全球四大广告集团分别为WPP、宏盟集团(Omnicom Group)、Publicis和IPG(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)