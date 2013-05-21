苹果就海外纳税问题接受美国会质询

调查：亚币未来一年料下滑 因美联储可能加快收紧政策
路透班加罗尔4月7日 - 路透调查显示，新兴亚币未来一年料下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快收紧货币政策，但未来美国贸易政策不确定性料令美元涨势受限。
路透华盛顿/旧金山5月20日 - 美国参议院周一发布一份针对苹果公司(AAPL.O)海外税务结构的报告，称苹果采用一种特殊的全球性税务架构，使旗下爱尔兰子公司无需向任何政府缴税或仅少量纳税，从而避免了数以十亿美元计的税务支出。
美国参议院常务调查委员会这份备忘录长达40页，其发表的第二天苹果执行长库克(Tim Cook)将出席国会听证会。在备忘录中，委员会指出苹果三家子公司的“税收居所”存在问题，这些公司成立于爱尔兰，并接受来自苹果美国高层的管理，但其“税收居所”均不在这两个国家。
其中主要分支机构是一家拥有欧洲各地苹果零售店的控股公司，在过去五年内没有缴纳任何企业所得税。
报告称，该子公司通信地址在爱尔兰科克，2009至2012年之间从下属苹果分支获得299亿美元红利，占苹果全球净利的30%。
“苹果利用爱尔兰和美国对税收居所规则的差异，”报告称。
苹果周一在网络发表评论称，公司没有在税收问题上做手脚。其表示在爱尔兰设立子公司“苹果运营国际(Apple Operations International)”并没有减少苹果在美国的纳税义务，公司在2013财年将向美国缴纳逾70亿美元税金。
调查委员会成员周一表示，苹果没有违反任何法律，完全配合调查。
**寻求修改税法**
周二的听证会将凸显美国企业税法的弱点。这将是委员会主席莱文(Carl Levin)主持的第二场听证会，他一直寻求国会修改公司税法。
全球立法者正密切关注跨国企业的纳税问题。谷歌在英国面临监管方对其税制的质询，惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)和微软(MSFT.O)也曾被召至美国国会回答有关公司行为的询问。
企业的海外获利汇回美国之后，需支付最高35%的营业税，但在此之前无需纳税。这一例外条款被称为企业海外所得延迟纳税制度。
苹果在周二听证会召开前递交了一份证词，表示税收改革应该倾向于下调企业所得税，无论企业营收高低。改革还应取消税式支出，并对“企业海外获利合理征税，以鼓励资本自由回流至美国境内”。
公司在证词中表示，“苹果承认，如果对美国企业税制实施上述及其它改进，可能会增加公司的税负。”
研究机构Audit Analytics称，大型美国企业去年的海外获利增加了15%，达到创纪录的1.9万亿(兆)美元。但公司为了逃避高税率，将获利留在海外。
**税务审查**
委员会报告称，苹果还利用两套常规的海外纳税做法，这是跨国企业常见的避税策略。
跨国企业经常将产品和服务从一个子公司跨境转移到另一个子公司，这种做法被称为“转移定价”，目的在于降低企业的全球税务成本。
委员会的共和党参议员领袖麦凯恩周一在一份声明中表示，苹果的税制凸显出美国企业税法方面的漏洞，国会因此可以“有效堵住这个很多美资跨国企业都在利用的漏洞”。
莱文曾在2月提起有关解决税收漏洞的立法。他在周一的一场新闻发布会上表示，他的法案应该独立于国会其它全面改革议案而获得通过。众议院也曾提出类似法案。
美国国税局和财政部官员也将在周二出席委员会的听证。(完)
(编译 梁睿雪/王丽鑫; 审校 郑茵)
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