焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
* 大宗商品价格下跌鼓励填补库存--分析师
* 4月原油进口较上年同期增长3.7%
* 4月铁矿石进口较3月增长4%
* 铜进口下滑，但5月料回升
路透上海/北京5月8日 - 中国4月原油和铁矿石进口连续第二个月增长，因海外价格下滑鼓励了库存填补。同时季节性需求改善，亦小幅提振了钢厂的铁矿石需求。
不过，4月铜进口较前月下滑了7.4%。分析师称，整体数字显示中国经济在第一季度增速减慢后，正在经历着一个脆弱的经济复苏。
分析师称，全球经济的温和复苏以及北京抑制经济过快增长的努力，意味着更多依赖基础设施领域需求的大宗商品，要比那些依赖制造业和出口行业需求的更有韧性。
海关数据周三显示，4月中国原油日进口量较上年同期增长3.7%，较前月增长3.5%。这是因为精炼商利用全球油价下滑之际来补充库存。中国是仅次于美国的全球第二大原油买家。
“可以看出中国非常精明，他们在建立库存时一直顺着市场情势。所以如果油价进一步下跌，中国可能会增加进口补充库存。布兰特原油如果低于100美元，或会是一个买进机会，”三菱商事风险经理Tony Nunan。
布兰特原油价格4月底跌至102美元左右，4月初约为110美元，其间曾经跌落97美元。
“很多还要看中国经济成长情况而定。如果中国政府希望把GDP成长率控制在8%以下，我们也会看到中国石油需求放缓。中国石油需求将持续成长，但速度较慢，”Nunan称。
中国的制造业及建筑业活动通常在第二季增温，因冬季及农历春节假期结束后，产业增加生产。
中国的铜、大豆及铁矿石进口量皆为全球最大，但近期制造业数据表现欠佳，引发市场担心中国进口需求疲软，可能加剧全球供给过剩问题，压低价格。
中国1-4月原油进口同比下滑0.9%，去年同比成长近7%。铜及铝进口分别下滑27%及43%，去年则有强劲成长。
**铜与铁矿石**
中国4月铜进口量降至22个月低位295,799吨，受智利码头罢工及印度最大冶炼厂关闭导致出货延误影响。
4月进口下滑，逆转了3月进口成长7.2%的走势，也反映出中国国内库存丰沛，足以支应需求。
虽然由于LME与上海的价差因素改善，进口商及终端使用者在4月增加采购精炼铜，但买进的多数是已储存在上海保税仓库的铜库存。
金瑞期货分析师Yang Xiaoguang指出，4月铜进口量下跌，是因为国内精炼铜产量仍强劲，而且终端使用者消耗原本已在中国的库存，降低了进口需求。
但Yang表示，过去几周许多铜材制造商已经恢复正常产量，而且政府已将发电领域的投资进度挪前，这将有助提振5月起的铜进口。
铁矿石方面，中国4月进口6,715万吨，为历来第三高纪录，较3月成长4%，主要因钢铁生产强劲所赐。
中国钢铁工业协会最新数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。
但Beijing Metal Consulting负责人Xu Zhongbu指出，上个月钢价下跌4%，意味着许多钢厂目前为亏本状态，有可能会开始减产，进而打击未来几个月铁矿石需求及价格。(完)
(编译 侯向明/蔡美珍; 审校 李春喜/田建华)
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