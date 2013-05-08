* 大宗商品价格下跌鼓励填补库存--分析师

* 4月原油进口较上年同期增长3.7%

* 4月铁矿石进口较3月增长4%

* 铜进口下滑，但5月料回升

路透上海/北京5月8日 - 中国4月原油和铁矿石进口连续第二个月增长，因海外价格下滑鼓励了库存填补。同时季节性需求改善，亦小幅提振了钢厂的铁矿石需求。

不过，4月铜进口较前月下滑了7.4%。分析师称，整体数字显示中国经济在第一季度增速减慢后，正在经历着一个脆弱的经济复苏。

分析师称，全球经济的温和复苏以及北京抑制经济过快增长的努力，意味着更多依赖基础设施领域需求的大宗商品，要比那些依赖制造业和出口行业需求的更有韧性。

海关数据周三显示，4月中国原油日进口量较上年同期增长3.7%，较前月增长3.5%。这是因为精炼商利用全球油价下滑之际来补充库存。中国是仅次于美国的全球第二大原油买家。

“可以看出中国非常精明，他们在建立库存时一直顺着市场情势。所以如果油价进一步下跌，中国可能会增加进口补充库存。布兰特原油如果低于100美元，或会是一个买进机会，”三菱商事风险经理Tony Nunan。

布兰特原油价格4月底跌至102美元左右，4月初约为110美元，其间曾经跌落97美元。

“很多还要看中国经济成长情况而定。如果中国政府希望把GDP成长率控制在8%以下，我们也会看到中国石油需求放缓。中国石油需求将持续成长，但速度较慢，”Nunan称。

中国的制造业及建筑业活动通常在第二季增温，因冬季及农历春节假期结束后，产业增加生产。

中国的铜、大豆及铁矿石进口量皆为全球最大，但近期制造业数据表现欠佳，引发市场担心中国进口需求疲软，可能加剧全球供给过剩问题，压低价格。

中国1-4月原油进口同比下滑0.9%，去年同比成长近7%。铜及铝进口分别下滑27%及43%，去年则有强劲成长。

**铜与铁矿石**

中国4月铜进口量降至22个月低位295,799吨，受智利码头罢工及印度最大冶炼厂关闭导致出货延误影响。

4月进口下滑，逆转了3月进口成长7.2%的走势，也反映出中国国内库存丰沛，足以支应需求。

虽然由于LME与上海的价差因素改善，进口商及终端使用者在4月增加采购精炼铜，但买进的多数是已储存在上海保税仓库的铜库存。

金瑞期货分析师Yang Xiaoguang指出，4月铜进口量下跌，是因为国内精炼铜产量仍强劲，而且终端使用者消耗原本已在中国的库存，降低了进口需求。

但Yang表示，过去几周许多铜材制造商已经恢复正常产量，而且政府已将发电领域的投资进度挪前，这将有助提振5月起的铜进口。

铁矿石方面，中国4月进口6,715万吨，为历来第三高纪录，较3月成长4%，主要因钢铁生产强劲所赐。

中国钢铁工业协会最新数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。

但Beijing Metal Consulting负责人Xu Zhongbu指出，上个月钢价下跌4%，意味着许多钢厂目前为亏本状态，有可能会开始减产，进而打击未来几个月铁矿石需求及价格。(完)

(编译 侯向明/蔡美珍; 审校 李春喜/田建华)

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