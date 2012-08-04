伦敦挥手别飞鱼 笑迎博尔特

路透合成的有望冲击百米金牌的选手，左上至右分别为博尔特、鲍威尔和布雷克，中左至右为加特林，盖伊。下左至右为布雷德曼，雷梅特和拜利。 REUTERS/Staff

路透伦敦8月4日电(记者Mark Trevelyan)---博尔特(Usain Bolt)将在周六开始他的男子百米卫冕之旅，而菲尔普斯(Michael Phelps)仅剩下一次机会来提高历史上获得最多奥运奖牌的记录了。

魅力十足的牙买加飞人博尔特，曾经以三枚田径金牌的惊人成绩点亮了2008年北京奥运会赛场，而他标志性的庆祝动作将会在奥运会万众期待的男子百米飞人大战中再次出现吗？

正在为周日百米决赛做准备的，还有另外三位史上跑得最快的人：牙买加同胞布雷克(Yohan Blake)、鲍威尔(Asafa Powell)以及美国选手盖伊(Tyson Gay)，他们都决心击败博尔特。

游泳比赛的最後一晚，将要见证菲尔普斯和他的队友一起在男子4x100米混合泳比赛中冲击他个人的第22块奥运奖牌。

菲尔普斯本周已经打破了由前苏联体操运动员拉提尼娜保持了近半个世纪的18枚奥运会奖牌的记录，周五在获得了男子100米蝶泳金牌之後，这个数字已增加到了21枚。

“这是我的最後一个个人项目了，它令人难忘，”菲尔普斯在100米蝶泳夺冠後说，“这项比赛对我来说非常重要，我渴望获得冠军。”

15岁的美国小将莱德茨基(Katie Ledecky)在女子800米自由泳决赛中获得金牌，另一位美国少年选手富兰克林在女子200米仰泳决赛中夺冠，这也是她本届奥运会上获得的第3枚金牌，并一路打破世界纪录。

富兰克林也在期待着一枚混合泳接力的金牌，为她的第一次奥运之旅划上完美的句号。

他们的精彩表现使美国队的金牌总数增加到21枚金牌，超过中国队1枚，自本届奥运会开赛以来首次登上金牌榜榜首位置，韩国队以9枚金牌排名第三。周五田径比赛的第一天，在能容纳8万观众的奥林匹克体育场，埃塞俄比亚选手迪巴巴(Tirunesh Dibaba )在女子万米比赛中，在最後一圈钟声敲响的时候奋力加速，最终甩开两位肯尼亚选手取得冠军。

卫冕冠军迪巴巴领先亚军基普耶戈(Sally Kipyego)大约30米的距离，世锦赛冠军切鲁伊约(Vivian Cheruiyot)获得铜牌。

男子铅球比赛中，波兰选手马耶夫斯基(Tomasz Majewski)以21米89的成绩，3厘米的优势击败世界冠军德国选手斯托尔(David Storl)，成为56年来第一位连续两届奥运会获得该项目冠军的运动员。

奥运会田径比赛是奥林匹克体育场的第一个比赛夜晚，闪光灯接连闪烁，音乐震天，8万名观众欢呼呐喊声震耳欲聋。英国夺冠热门恩尼斯(Jessica Ennis)在女子七项全能的拉锯战中取得暂时领先。

恩尼斯，这位英国奥运海报上的女孩，在跳高比赛中发挥出色，接着又跑出了女子7项全能中100米栏的世界最好成绩，但是立陶宛选手斯库伊特(Austra Skujyte)的铅球成绩却超出她三米，在总成绩中一度取得领先地位。在主场观众的热情鼓舞下，恩尼斯在当天进行的7项全能的最後一项200米跑中，以22秒83的成绩超过了对手，斯库伊特的成绩是25秒43。

恩尼斯将带着总分领先第二名184分的成绩进入第二天的比赛，第二天将进行最後三项：跳高、标枪和800米跑。

美国运动员世界冠军杰特(Carmelita Jeter)在女子百米预赛中以10秒83的成绩排名第一，半决赛和决赛将在周六举行。

卫冕冠军牙买加人弗雷泽(Shelly-Ann Fraser-Pryce)看起来没有在预赛中与杰特一较高下的意思，但是也顺利晋级，她的同胞坎贝尔(Veronica Campbell-Brown)(Allyson Felix)也一同晋级下一轮。

费德勒史诗

在温布尔敦举行的一场网球男单半决赛中，瑞士天王费德勒(Roger Federer)延续了7月获得草场大满贯的传奇，击败阿根廷人德尔波特罗(Juan Martin del Potro)挺进决赛。这场马拉松式的鏖战中，第三盘也是决胜盘一直打到19-17费德勒才艰难取胜。

费德勒在决赛中将面对英国本土新星穆雷(Andy Murray)，穆雷借着主场作战的良好状态以两个7比5淘汰了世界排名第二的塞尔维亚选手德约科维奇(Novak Djokovic)，上月举行的温网决赛中费德勒对阵穆雷的好戏将再次上演。

新西兰在赛艇项目中斩获两金，其中德莱斯代尔(Mahe Drysdale)获得男子单人双桨项目金牌，穆雷(Eric Murray)和邦德(Hamish Bond)组合获得男子双人单桨项目冠军。

主场观众为英国选手格雷戈尔(Katherine Grainger)和沃特金斯(Anna Watkins)在女子双人双桨比赛中的夺冠而欢呼雀跃。格雷戈尔在获得三枚奥运银牌之後终於梦想成真。

英国队现在以8枚金牌在金牌榜上排名第四位，法国队现在也是8枚金牌，其中里内尔(Teddy Riner)获得一枚柔道金牌，马纳多(Florent Manaudou)在男子50米自由泳中夺冠。

少吃一点午餐帮助波兰举重运动员杰林斯基(Adrian Edward Zielinski)获得金牌，杰林斯基在男子85公斤级举重比赛中和俄罗斯运动员奥卡多夫(Apti Aukhadov)举起的总重量相同，杰林斯基因体重较轻而获得金牌。

“我吃了一顿早餐：煮鸡蛋和一点粥，但是我午餐仅仅只吃了一小片鸡肉。”奥运冠军杰林斯基说，他的体重仅仅比对手轻了130克。

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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