“菲鱼”新纪录之後 精彩继续上演

路透伦敦8月1日电（记者 Mark Trevelyan）---在菲尔普斯取得了创纪录的第19枚奥运会奖牌之後，澳大利亚、美国和巴西将各有一位名将出战男子100米自由泳决赛，争夺泳池内第一飞人的荣耀。

马格努森(James Magnussen)、阿德里安(Nathan Adrian)以及世界纪录保持者西耶罗(Cesar Cielo) 将在这场泳坛的豪门盛宴中一决雌雄伦敦2012奥运会第五比赛日推向一个高潮。

周二晚上，菲尔普斯一举拿下两枚奖牌，先是追平，继而超越了前苏联体操选手拉提尼娜(Larisa Latynina)保持的18枚奥运奖牌总数的纪录。

菲尔普斯在他夺冠呼声最高的男子200米蝶泳中取得一枚银牌。他在最後几米时还处於领先地位，但是他糟糕的触壁使得他将金牌拱手让与了南非的克洛斯 (Chad Le Clos)。後者的指尖率先触壁完成比赛。

一个小时之後，27岁的菲尔普斯率领美国队在男子4X200米自由泳接力中完胜对手，成就了他自己世界最伟大奥林匹克选手的称号。

菲尔普斯作为美国队最後一棒，赢下自己职业生涯第十五枚奥运金牌。他还得到过两枚银牌和两枚铜牌。

菲尔普斯向拍着自己肩膀的队友们致敬。“我很感谢这帮家伙，他们帮助我成就了这一刻，”他说。

这是已经走过了116个年头的现代奥运会的一个历史性时刻。曾在1956年至1964年期间赢得了九枚金牌、五枚银牌和四枚铜牌的提拉尼亚现已77岁高龄，她也出现在能够容纳1.75万观众的水上运动中心观众席上。

就在几分钟之前，来自中国的选手叶诗文刚刚拿下自己的第二枚奥运金牌，并且刷新了女子200米个人混合泳的奥运会纪录。这使得之前已经为她在女子400米混合泳中获胜并创下世界新纪录而惊讶不已的泳坛人士又一次错愕不已。

这位年仅16岁的小姑娘在她上周六的最後50米时，用时比罗切特(Ryan Lochte)在男子同样项目上夺冠时的最後50米速度还要快。她在质疑声中果断否认了服用兴奋剂。这些没有任何根据的质疑也得到了中国官员们的立即回应。

“叶诗文从小就很有天赋，她的发挥也证明了这一点，”中国游泳队副领队许琦告诉新华社记者。

“不要用你自己的疑虑来给别人抹黑。这显示出了对运动员以及对中国游泳界的不尊重。”

**中国继续领跑奖牌榜**

在第四个比赛日的其他项目中，德国队在个人和团队比赛中首得两金。法国人在激流回旋项目中拿到了第四枚金牌。

美国女子体操队一举夺得了团体金牌——自1996年来的第一次——依靠的是韦伯(Jordyn Wieber)和道格拉斯(Gabby Douglas)令人眼花缭乱的表演。

在奖牌榜上，中国队以13金领先。美国队以9金紧随其後。二者奖牌总数都达到了23枚。

在北京曾经取得第四名的优异成绩的东道主英国队，目前仍在期待着自己首枚金牌的到来。

在周三，他们很有希望在由Helen Glover和Heather Stanning联袂出阵女子双人皮划艇项目中打破金牌荒。该组合此前一直主宰了本赛季的比赛，并且在预赛中已经创造了新的奥运会纪录。

作为首位取得环法自行车赛冠军的英国人，即将在汉普顿宫（Hampton Court Palace）前参加个人计时赛的威金斯(Bradley Wiggins)也将剑指个人的第四枚奥运会金牌。

在环法赛後的第十天，也是继上周六的一场筋疲力竭的公路自行车赛之後，他必须使自己尽快投入新的比赛。在上一场比赛中，他一马当先，和他的团队一道为卡文迪什(Mark Cavendish)去争取摘得公路赛的桂冠，但最终空手而归。

在周三，兵乓球、击剑、柔道、射击、跳水、皮划艇激流回旋、举重和体操等项目的奖牌也将呼之欲出。

在周一凭借申诉帮助日本队拿到男子团体赛银牌後，三次世锦赛男子个人全能冠军得主内村航平(Kohei Uchimura)将作为男子个人全能的夺冠大热门登场。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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